В России могут ввести ограничения на самостоятельную продажу недвижимости

Эксперты предлагают ввести новые меры для защиты участников сделок с недвижимостью в России. Специалист в области недвижимости Наталья Перескокова поделилась с радио Sputnik своими наблюдениями и рекомендациями.

Она считает, что для избежания неприятных ситуаций следует придерживаться двух основных правил: «Первое — стараться, чтобы сделка была альтернативной, то есть продавец что-то продает, добавляет деньги и покупает другую квартиру одновременно. Второе — разговаривать с продавцом, выявлять истинные мотивы продажи».

Собеседница обращает внимание на то, что если продавец покидает регион, например, уезжает в брянские леса и продает единственное жилье, это может быть тревожным сигналом для потенциальных покупателей.