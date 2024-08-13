В России могут разработать рамочный закон о детском отдыхе

На сегодняшний день только у 28% школьников от общего количества обучающихся есть возможность отдохнуть в детских лагерях, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Основные проблемы, связанные с этим, он перечислил в своем Telegram-канале .

Невозможность поехать в лагерь обусловлена в первую очередь высокой стоимостью путевок. Не все могут позволить себе такую покупку. Также Володин отметил материальная база, в большинстве случаев требующую ремонта и реконструкции;

В числе других проблем — вопросы к приготовлению пищи, дефицит медицинских кадров, а также подготовка воспитателей и вожатых.

Эти и другие вопросы обсудили накануне на расширенном Совете Госдумы с участием представителей кабмина, уточнил Володин. По итогам этого заседания участники приняли обращение к председателю правительства. В дальнейшем тему отдыха детей в лагерях будут обсуждать осенью в рамках правительственного часа на заседании ГД.

«Нам необходимо выйти на конкретные решения и создание системы в организации детского отдыха. А также принятие рамочного закона в этой сфере», — заключил Володин.