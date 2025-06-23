В России могут появиться образовательные курсы для молодых отцов

Межрегиональная общественная организация «Отцы рядом» выступила с предложением о создании образовательных курсов для молодых отцов в России. Инициатива направлена в Администрацию Президента, Росмолодежь и профильные комитеты Государственной думы, написал Life.ru.
Проект предполагает организацию специальных курсов. Они будут включать практические занятия по разрешению семейных конфликтов с участием детей, семинары по реализации родительских прав в соответствии с законодательством и анализ типичных ошибок в воспитании.
Авторы инициативы считают, что необходимо уделить особое внимание правовому просвещению, социально-психологической поддержке подростков, созданию служб медиации для гармонизации отношений между детьми и родителями, а также вопросам профессиональной ориентации и трудоустройства несовершеннолетних.
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