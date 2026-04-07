В России могут ограничить использование арендных электросамокатов

С наступлением весны в России активизируется использование электросамокатов, что вызывает обеспокоенность у представителей власти. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил ИА НСН о необходимости регулирования использования средств индивидуальной мобильности, сдаваемых в аренду.

Нилов подчеркнул, что в некоторых зонах, например, в центре Москвы, где много туристов и улицы переполнены, следует ввести ограничения или даже полностью запретить использование таких средств. Он также предложил ввести ответственность для водителей электросамокатов, включая штрафы за нарушение правил до пяти тысяч рублей.

Компании, сдающие в аренду самокаты, уже ввели внутренние штрафы до 100 тысяч рублей. Также предлагается дифференцировать скоростной режим в зависимости от количества участников движения, снижая максимальную скорость до семи километров в час на некоторых улицах.

В Совете Федерации вновь призвали принять меры по регулированию использования средств индивидуальной мобильности. В ряде городов уже приняты решительные меры. Так, глава городского округа Котельников Михаил Соболев сообщил о полном запрете проката средств индивидуальной мобильности, включая электросамокаты. Аналогичное решение о приостановке проката до исправления ряда требований приняла администрация Люберец.