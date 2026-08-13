В России изымают из оборота опасные таблетки для похудения с сибутрамином

Роспотребнадзор изымает из торгового оборота интернет-магазинов препараты для похудения с сибутрамином. Это сильнодействующее вещество и психостимулятор, которое подавляет аппетит и усиливает чувство насыщения, но имеет серьезные противопоказания и отпускается только по рецепту врача, сообщил URA.RU .

Эксперты предупреждают, что препараты с сибутрамином могут нанести вред здоровью, если принимать их бесконтрольно. Вещество включено в официальный список сильнодействующих веществ и его оборот в аптеках строго ограничен.

По словам гендиректора и основателя исследовательской компании DSM Group Сергея Шуляка, маркетплейсы не могут напрямую проводить средства, в состав которых входят подобные сильнодействующие вещества. Однако они могут переводить пользователей на сайты аптек, где средство будет отпускаться по рецепту.

Все биологически активные добавки должны иметь свидетельство о государственной регистрации, которое указано на упаковке. Каждая упаковка БАДов регистрируется в системе «Честный знак». Потребитель может проверить препарат через приложение этой системы, чтобы убедиться в его легальности.

Специалисты напоминают, что для коррекции фигуры не обязательно принимать препараты, убирающие аппетит. Достаточно выстроить полноценное и комплексное питание.