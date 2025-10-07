В Роспотребнадзоре Тюменской области озвучили меры предосторожности против вируса Коксаки

В Тюменской области пока не выявлено вспышек вируса Коксаки, о которых сообщают в других регионах России. Однако представители регионального Роспотребнадзора призывают местных жителей не терять бдительности. Об этом написал URA.RU .

Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что вирус передается через воду, пищу, грязные руки и игрушки.

«Необходимо регулярно мыть руки с мылом, тщательно мыть овощи и фрукты перед употреблением, покупать продукты только в санкционированных местах, купаться в разрешенных местах и избегать контактов с лицами, имеющими признаки инфекций», — подчеркнули в ведомстве.