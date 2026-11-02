В преддверии холодов в Роспотребнадзоре рассказали, как не купить контрафактную незамерзайку. Стеклоомывающая жидкость — это бытовая химия, которая должна пройти обязательную государственную регистрацию. Поэтому ее нельзя приобретать у случайных продавцов на обочинах дорог или рынках без документов, пишет Ura.ru .

Покупать стеклоомывающую жидкость следует в крупных магазинах и специализированных точках, где соблюдаются правила торговли. Перед покупкой нужно изучить этикетку: на ней должны быть указаны название, производитель с адресом, полный состав, инструкция, меры предосторожности, дата изготовления, срок годности и условия хранения. Вся информация должна быть четко напечатана на русском языке.

Резкий запах ацетона свидетельствует лишь о наличии разрешенного изопропилового спирта. Отсутствие запаха при этом не гарантирует безопасность, так как визуально определить наличие метанола невозможно. Особенно опасно использовать незамерзайку от нелегальных производителей: она часто содержит метиловый спирт, пары которого могут повредить зрение, а употребление внутрь приводит к летальному исходу.

Чтобы убедиться в легальности, можно попросить продавца предъявить свидетельство о госрегистрации, так как продажа незарегистрированной бытовой химии запрещена законом.