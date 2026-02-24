В Роспотребнадзоре посоветовали вызывать полицию при падении наледи на машину с крыши

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как действовать, если машины получила повреждения при падении наледи с крыши здания. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru .

Эксперты посоветовали не покидать место происшествия и не перемещать машину. Необходимо вызвать лиц, которые могут зафиксировать повреждение.

«Если автомобиль поврежден во время стоянки, вызовите полицию. Если же ущерб был причинен во время движения автомобиля, то Госавтоинспекцию», — объяснили в организации.

После фиксации произошедшего полицией выдается акт о повреждении имущества с описью. Важно найти свидетелей и взять их контактные данные, а также сделать фото и видео поврежденного автомобиля и места происшествия.