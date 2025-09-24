В Роспотребнадзоре посоветовали сушить зонт в полураскрытом состоянии

Осень пришла в Петербург, и вместе с ней начались дожди. Чтобы сохранить работоспособность зонтов и избежать проблем со здоровьем, Роспотребнадзор подготовил рекомендации по уходу за изделием, сообщил « Росбалт ».

Специалисты посоветовали обязательно просушить зонт, иначе влажная поверхность может стать домом для целых колоний бактерий уже спустя сутки. Оптимальным местом для сушки считается просторное помещение с хорошей вентиляцией, куда нужно подвесить зонт ручкой вниз в полураскрытом состоянии.

Также полезно регулярно очищать внутреннюю поверхность купола сухой салфеткой, уделяя особое внимание металлической конструкции, где часто накапливается влага. Только после полного высыхания зонта его можно складывать.