В Роспотребнадзоре посоветовали сушить зонт в полураскрытом состоянии
Осень пришла в Петербург, и вместе с ней начались дожди. Чтобы сохранить работоспособность зонтов и избежать проблем со здоровьем, Роспотребнадзор подготовил рекомендации по уходу за изделием, сообщил «Росбалт».
Специалисты посоветовали обязательно просушить зонт, иначе влажная поверхность может стать домом для целых колоний бактерий уже спустя сутки. Оптимальным местом для сушки считается просторное помещение с хорошей вентиляцией, куда нужно подвесить зонт ручкой вниз в полураскрытом состоянии.
Также полезно регулярно очищать внутреннюю поверхность купола сухой салфеткой, уделяя особое внимание металлической конструкции, где часто накапливается влага. Только после полного высыхания зонта его можно складывать.