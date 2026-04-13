В Роспотребнадзоре посоветовали обращать внимание на предмет договора при аренде жилья через риелтора

В Роспотребнадзоре предупредили, что при заключении договоров с агентствами недвижимости важно внимательно изучить предмет договора и размер вознаграждения. Об этом сообщила «Парламентская газета» .

В организации напомнили, что потребитель имеет право расторгнуть договор аренды жилья в одностороннем порядке, если оплатит фактически понесенные исполнителем расходы. Также агентства не могут оказывать дополнительные платные услуги без согласия клиента.

В случае несогласия клиент вправе отказаться от оплаты таких услуг или потребовать возврат средств. Однако стоимость риелторской услуги может включать подготовку документов и консультации, добавила радиостанция Sputnik.