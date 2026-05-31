В Роспотребнадзоре отметили, что созревающие естественным путем арбузы появляются в России только в конце июля

В магазинах и на рынках уже появляются первые арбузы, но Роспотребнадзор советует не торопиться с покупкой. По информации ведомства, арбузы, которые созревают естественным путем, появляются на юге России не раньше второй половины июля, а в средней полосе — ближе к августу. Об этом написал «ФедералПресс» .

Ранние арбузы могут содержать избыточное количество нитратов, которые используются для ускорения роста плодов. Употребление таких арбузов может вызвать отравление, симптомы которого легко спутать с обычным недомоганием. Особенно это опасно для детей и людей с ослабленным здоровьем.

Старший преподаватель кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Анна Джабакова подчеркнула, что главная угроза при употреблении арбуза — это бактерии и неправильное хранение.

«Арбуз — это продукт с очень высоким содержанием воды и сахаров, а значит, идеальная среда для микроорганизмов», — отметила эксперт.

При покупке арбуза важно обратить внимание на его внешний вид. Кожура должна быть блестящей, с контрастными полосками, без трещин и вмятин. На боку арбуза должно быть земляное пятно, которое указывает на то, что плод лежал на почве. Чем ярче это пятно, тем лучше. Звук при похлопывании должен быть звонким и упругим. Сухой хвостик не всегда является признаком спелости.

Не стоит покупать гигантские плоды или разрезанные арбузы. Оптимальный вес ягоды — пять-семь килограммов. В оборудованных точках продаж по вашему требованию должны предоставить сертификаты качества, где указаны дата сбора урожая и результаты лабораторных проверок.