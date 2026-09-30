В Роспотребнадзоре объяснили, как проверить смету перед ремонтом

Роспотребнадзор выпустил рекомендации о том, как проверить смету на ремонт квартиры, чтобы избежать обмана со стороны недобросовестных подрядчиков. Об этом сообщило ведомство, пишет Ura.ru .

В смете должны быть указаны единицы измерения, объем, цена за единицу и итоговая стоимость. Формулировки вроде «ремонт под ключ» или «подготовка стен» не отражают конкретный перечень работ, поэтому следует требовать детализации каждого этапа: демонтажа, вывоза мусора, выравнивания, грунтования, укладки покрытия, монтажа розеток и уборки.

Материалы в смете нужно указывать с точным наименованием, артикулом, характеристиками, единицей измерения и стоимостью. Если закупкой занимается подрядчик, рекомендуется запрашивать копии чеков и согласовывать замену товара. Также следует проверить, включены ли в смету доставка, подъем, вывоз строительного мусора, аренда инструмента, грунтовка, расходники и уборка, поскольку эти позиции часто появляются после подписания договора.

Роспотребнадзор отмечает, что без письменного согласия клиента требовать оплату дополнительных работ нельзя. Ведомство советует заранее установить порядок дополнительных работ: подрядчик должен сообщить об их необходимости и цене, а заказчик — подтвердить согласие.