В Роскачестве рекомендовали покупать квас без консервантов и подсластителей

Традиционный квас изготавливается из квасного сусла, получаемого из зернового сырья (рожь, пшеница, ячмень и другие злаки) или продуктов его переработки при помощи дрожжей и молочнокислых бактерий. Об этом сообщил RT со ссылкой на Роскачество.

При производстве напитка могут использовать различные виды сырья: зерновое, фруктово-ягодное, овощное, пряно-ароматическое и другое растительное сырье. Среди других ингредиентов — сахар, мед, питьевая или минеральная природная столовая вода, поваренная соль, дрожжи, молочнокислые бактерии, пищевые добавки.

Эксперты подчеркнули, что в квасе не должно быть консервантов, подсластителей, искусственных ароматизаторов и красителей. Допускается использовать только натуральные ингредиенты.