В Роскачестве разъяснили, в каких случаях работодатель обязан отстранить сотрудника от работы

В Роскачестве разъяснили, в каких случаях работодатель должен временно отстранять сотрудника от выполнения его обязанностей. Основания для таких действий четко определены законодательством, написал RT .

По словам директора департамента организационного развития Роскачества Евгении Ганькиной, наиболее распространенная причина — появление на рабочем месте в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

«Также обязательно отстраняют, если сотрудник не прошел обязательный медосмотр или обучение по технике безопасности, без которых его нельзя допускать к работе», — отметила она.

Кроме того, причиной может стать отзыв у работника водительских прав, лицензии или другого специального разрешения, необходимого для выполнения трудовых функций. Отстранение возможно и по медицинским показаниям или требованию проверяющих органов, например, инспектора по труду.

Эксперт подчеркнула, что в период отстранения зарплату обычно не выплачивают, однако если сотрудник не виноват в возникшем простое, то оплату могут сохранить.