В Роскачестве разъяснили, в каких случаях работодатель обязан отстранить сотрудника от работы
В Роскачестве разъяснили, в каких случаях работодатель должен временно отстранять сотрудника от выполнения его обязанностей. Основания для таких действий четко определены законодательством, написал RT.
По словам директора департамента организационного развития Роскачества Евгении Ганькиной, наиболее распространенная причина — появление на рабочем месте в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
«Также обязательно отстраняют, если сотрудник не прошел обязательный медосмотр или обучение по технике безопасности, без которых его нельзя допускать к работе», — отметила она.
Кроме того, причиной может стать отзыв у работника водительских прав, лицензии или другого специального разрешения, необходимого для выполнения трудовых функций. Отстранение возможно и по медицинским показаниям или требованию проверяющих органов, например, инспектора по труду.
Эксперт подчеркнула, что в период отстранения зарплату обычно не выплачивают, однако если сотрудник не виноват в возникшем простое, то оплату могут сохранить.