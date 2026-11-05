В Роскачестве рассказали о правилах хранения икры

Эксперты Роскачества объяснили, как правильно хранить красную икру. Единого запрета на тип упаковки нет, но сроки зависят от герметичности: в закрытой жестяной или стеклянной банке при температуре +2…+6 градусов продукт хранится один-два месяца, в пластике — не более месяца, сообщила Lenta.ru .

После вскрытия икру нельзя оставлять в металлической таре из-за окисления. Специалисты рекомендуют сразу переложить продукт в чистую стеклянную или керамическую емкость с плотной крышкой и съесть в течение двух-трех дней. Главное — ориентироваться на условия и сроки, указанные производителем на маркировке, пишет KP.RU.

При покупке стоит насторожиться из-за подозрительно низкой цены. Агроэксперт Илья Березнюк советует также проверять прозрачность информации о производителе и происхождении товара, чтобы избежать подделок.