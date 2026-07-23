В Роскачестве рассказали, как выбрать молодую кукурузу

В Роскачестве объяснили, как отличить молодую сахарную кукурузу от кормовой и не купить перезревший початок. Эксперты советуют смотреть на листья, «волоски», зерна и срез стебля, пишут «Известия» .

При покупке кукурузы на рынке важно не перепутать нежный десертный сорт с жесткой кормовой кукурузой или перезревшими початками. В Роскачестве пояснили, что свежесть продукта можно оценить прямо у прилавка.

Сначала эксперты советуют осмотреть листья-обертки. У качественной кукурузы они должны быть насыщенно-зелеными, плотно прилегать к початку и оставаться влажными с внутренней стороны. Если листья пожелтели, подсохли или отходят, продукт старый или хранился неправильно.

Еще один признак свежести — кукурузные рыльца. У молодой кукурузы они упругие, слегка влажные, кремовые или светло-коричневые. Сухие, ломкие и почти черные «волоски» говорят о потере сочности.

Самый надежный способ проверки — нажать ногтем на зерно у основания початка. Если выступает жидкость, похожая на молоко, кукуруза подходит. Прозрачный водянистый сок указывает на незрелость, а густой и тягучий — на жесткие зерна.

Зерна должны быть округлыми, глянцевыми и плотно прилегать друг к другу. Хорошим считается нежно-желтый или кремовый цвет. Ярко-оранжевый оттенок может указывать на перезревание. Срез стебля у свежего початка светлый и слегка влажный, а темный и пересохший говорит о давнем сборе.

В Роскачестве добавили, что для еды лучше выбирать сахарную кукурузу: у нее более короткие и толстые початки с выпуклыми зернами. Покупать ее рекомендуют с середины июля по август, хранить в холодильнике неочищенной и готовить как можно быстрее, передает Москва 24.