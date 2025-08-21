В Роскачестве рассказали, что при строительстве колодца для коммерческих целей нужна лицензия

Закон не проводит различий между скважинами и колодцами, рассматривая их как способы водозабора. Основные правила определены статьей 19 закона «О недрах», сообщил RT со ссылкой на пресс-службу Роскачества.

По словам экспертов, разрешается добывать воду без лицензии на собственном земельном участке, если исключены взрывные работы и водоносный горизонт не используется для централизованного водоснабжения, располагаясь выше подобных источников. Однако строительство колодца для коммерческих целей требует получения соответствующего разрешения.

Также важно учитывать, что объем потребляемой воды не должен превышать 100 кубометров в сутки. При выборе места для скважины следует соблюдать санитарные нормы. Например, расстояние до туалетов должно быть не менее 50 метров.