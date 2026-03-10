В Роскачестве рассказали, что наказание за порчу имущества на работе зависит от мотива

В Роскачестве разъяснили, что мера взыскания с работника за порчу имущества работодателя зависит от того, действовал ли сотрудник умышленно или по неосторожности. Об этом сообщил RT .

В Трудовом кодексе России четко прописана материальная ответственность сотрудника. Если ущерб был причинен в состоянии опьянения или в результате правонарушения, наступает полная материальная ответственность. В этом случае работодатель вправе взыскать с сотрудника сумму в пределах его среднего месячного заработка.

Однако руководитель может учесть обстоятельства, которые привели к порче имущества, и полностью или частично отказаться от взыскания, предупредили в организации.