В Роскачестве призвали не покупать канцтовары с резким запахом

Роскачество рекомендовало проверять состав и маркировку школьных канцтоваров, а также отказаться от изделий с резким химическим запахом, передает RT .

В Роскачестве сообщили, что чернила и пластик качественных канцтоваров не должны содержать фенол, формальдегид, бензол, толуол и ксилол. О наличии этих веществ может говорить резкий химический запах: безопасные изделия не пахнут или имеют нейтральный запах.

Специалисты также посоветовали избегать товаров с чрезмерно яркими «кислотными» цветами и без маркировки. В красителях нежелательны свинец, кадмий, мышьяк, хром и ртуть.

Ароматизированные ручки и фломастеры могут вызвать аллергию и головную боль из-за отдушек. Наиболее безопасным вариантом эксперты назвали чернила на водной основе: в них нет органических растворителей, и они меньше раздражают кожу.

Перед покупкой следует проверить состав, дату изготовления и знак ЕАС на упаковке. Он подтверждает соответствие товара требованиям Технического регламента Таможенного союза.