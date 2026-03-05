В Роскачестве призвали не поддаваться на эмоциональные уловки аферистов при покупке подарочного сертификата к 8 Марта

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко в беседе с RT дал рекомендации по безопасной покупке подарочных сертификатов. Он посоветовал совершать такие покупки исключительно на официальных сайтах магазинов или маркетплейсов.

Кроме того, Кузьменко акцентировал внимание на необходимости самостоятельного посещения этих сайтов через браузер или официальное приложение.

«Ни в коем случае не переходите по ссылкам из писем, сообщений в мессенджерах или всплывающим баннерам с рекламой, всегда есть риск попасть на фишинговый сайт, где деньги уйдут мошенникам», — предостерег специалист.

Еще одна важная рекомендация — не поддаваться на эмоциональные уловки мошенников. Кузьменко отметил, что преступники часто пытаются давить на эмоции, используя фразы типа «предложение действует только час» или «остался последний сертификат». Эксперт подчеркнул, что настоящие скидки от крупных магазинов не исчезнут за полчаса, и призвал в таких случаях остановиться и успокоиться.