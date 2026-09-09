В Роскачестве призвали не хранить в холодильнике сырое мясо рядом с готовой едой

Сырое мясо, птицу и рыбу следует хранить отдельно от готовой пищи, чтобы избежать попадания бактерий на другие продукты. Об этом директор Центра компетенций Роскачества Елена Спеценко рассказала газете «Известия» .

Эксперт рекомендовала размещать сырые продукты на нижних полках холодильника и держать их в закрытых контейнерах. Мясо и рыбу лучше хранить у задней стенки, где температура ниже всего.

На дверце холодильника температура может достигать +10 градусов, поэтому для молока, яиц и творога она не подходит. Там следует оставлять соусы, напитки и джемы. Яйца Спеценко посоветовала держать на средней полке в заводской упаковке.

Овощи и фрукты нужно помещать в контейнеры в зоне свежести. Вскрытые консервы стоит перекладывать в стеклянную или керамическую посуду, а рыбу и копчености герметично упаковывать.

Спеценко также призвала не переполнять холодильник: пространство между продуктами необходимо для циркуляции воздуха. Температурный режим следует регулярно проверять, особенно в жару.