В Роскачестве призвали не хранить в холодильнике сырое мясо рядом с готовой едой
Сырое мясо, птицу и рыбу следует хранить отдельно от готовой пищи, чтобы избежать попадания бактерий на другие продукты. Об этом директор Центра компетенций Роскачества Елена Спеценко рассказала газете «Известия».
Эксперт рекомендовала размещать сырые продукты на нижних полках холодильника и держать их в закрытых контейнерах. Мясо и рыбу лучше хранить у задней стенки, где температура ниже всего.
На дверце холодильника температура может достигать +10 градусов, поэтому для молока, яиц и творога она не подходит. Там следует оставлять соусы, напитки и джемы. Яйца Спеценко посоветовала держать на средней полке в заводской упаковке.
Овощи и фрукты нужно помещать в контейнеры в зоне свежести. Вскрытые консервы стоит перекладывать в стеклянную или керамическую посуду, а рыбу и копчености герметично упаковывать.
Спеценко также призвала не переполнять холодильник: пространство между продуктами необходимо для циркуляции воздуха. Температурный режим следует регулярно проверять, особенно в жару.