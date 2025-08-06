В Роскачестве предупредили о потенциальной опасности посуды с трещинами

Некоторые виды посуды могут быть опасны при использовании. Подробнее рассказали в пресс-службе Роскачества, сообщил Life.ru .

Речь идет, например, о пластиковых изделиях, не предназначенных для термической обработки: при нагреве они выделяют вредные вещества.

Также опасность представляет посуда из меламина: под воздействием высоких температур она начинает разрушаться с выделением формальдегида.

Поврежденная посуда, например с трещинами в керамике или со сколами на эмалированной поверхности, может вступать в реакцию с пищей при нагреве из-за оголенного металла или пористой структуры материала.

Чугунная посуда с признаками ржавчины также опасна — окислы металлов способны попасть в пищу, а приготовление кислых блюд может усилить процесс вымывания вредных веществ.