В Роскачестве предупредили о массовых сообщениях от мошенников, предлагающих скидку 90% на «школьный набор»

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества предупредили о массовых сообщениях в соцсетях и мессенджерах, предлагающих скидку 90% на «школьный набор» при условии прохождения опроса. По словам специалистов, за такими предложениями стоят мошенники, пишет RT .

В сообщениях говорится, что крупные онлайн-магазины предлагают скидку на канцелярию, рюкзак и мелкую технику. Для получения промокода пользователю предлагается ответить на несколько вопросов и авторизоваться через социальную сеть или мессенджер. Затем с пользователя требуют небольшую сумму якобы за резерв или доставку.

Однако, как отмечают в Роскачестве, после ввода данных карты с нее могут списать все деньги, а промокод окажется недействительным. Сайты таких мошенников быстро исчезают. Кроме того, если пользователь авторизуется через социальную сеть или мессенджер, мошенники могут получить доступ к его аккаунту.

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко подчеркнул, что любые предложения с обещаниями вознаграждения за прохождение опросов чаще всего являются ловушкой. Реальные опросы от магазинов не предлагают таких огромных скидок за несколько кликов.