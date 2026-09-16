В Роскачестве предупредили, что гибридный формат работы может повысить нагрузку на сотрудников

Гибридный режим может увеличить нагрузку на сотрудников, если компания часто меняет график и не устанавливает правила работы. Руководителям следует оценивать работников по выполненным задачам, а не по частоте присутствия в офисе, сообщает «Газета.Ru» .

Директор департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко пояснила, что гибридный формат позволяет проводить командные встречи в офисе, а задачи, требующие концентрации, выполнять дома. Его эффективность зависит от специфики компании, самостоятельности сотрудников и качества управления.

Эксперт предупредила, что внезапная смена договоренностей о работе из дома или офиса создает дополнительный стресс. Для комфортного режима работодателям нужно заранее определить график, правила присутствия, способы связи и время обязательной доступности.

Отдельным риском Шульженко назвала необъективную оценку персонала. Сотрудники, которые чаще бывают в офисе и общаются с руководителем, могут казаться более вовлеченными. Компаниям также стоит закрепить порядок выдачи оборудования и компенсации рабочих расходов, передает RT.