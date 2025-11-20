В «Роскачестве» предложили разработать стандарты для готовой еды

В «Роскачестве» считают, что для повышения качества готовой еды в России необходимо создать единый перечень правил для производителей. Сейчас такая продукция не выделена в отдельный сегмент, поэтому стандартов для нее не существует, сообщили в пресс-службе организации Life.ru .

«Сейчас в России готовая еда не выделена в отдельный сегмент, для этой категории не существует стандартов и характеристик, и этот вопрос сейчас особенно важен для сферы», — отметили в «Роскачестве».

Отсутствие четких регламентов на производство готовой еды может грозить потенциальными рисками для здоровья потребителей. Важно учитывать производственные процессы, условия транспортировки и хранения в торговых точках, а также доставки конечному потребителю.

«Роскачество» входит в рабочую группу, организованную Минпромторгом РФ, которая разрабатывает стандарт на готовую еду. Это позволит дать структурное определение этому понятию и выделить эту область в отдельное направление, а также задать нормы, которым будет соответствовать такая продукция.