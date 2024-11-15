В Роскачестве посоветовали выключать геолокацию на телефоне для защиты личных данных

Постоянно включенной геолокацией на телефоне могут воспользоваться мошенники для фишинговых атак. Зачастую данные поступают в продажу от недобросовестных разработчиков мобильных приложений. Об этом рассказали RT в Центре цифровой экспертизы Роскачества.
По словам экспертов, особо уязвимы в этом случае те люди, которые не придерживаются правил цифровой гигиены. Злоумышленники, зная некоторую персональную информацию и местоположение, могут выманивать деньги с применением шантажа и угроз.
Кроме того, включенная геолокация быстрее расходует заряд телефона. Специалисты посоветовали настройках смартфона сменить постоянный доступ к геолокации на режим «Спрашивать каждый раз» или «Запретить».
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