В Роскачестве посоветовали обращать внимание на массовую долю сухих веществ в пломбире

Согласно ГОСТ 31457-2012, основа рецепта мороженого включает молоко или сливки, сливочное масло, сухое молоко, сахар и вкусовые ингредиенты. Все эти компоненты должны быть указаны на этикетке, сообщил RT со ссылкой на данные Роскачества.

Специалисты организации рассказали о маркере качества сырья — массовой доле сухих веществ.

«Сухие вещества говорят о присутствии основной молочной части», — отметили аналитики.

Если их мало, мороженое будет водянистым, а если больше, чем нужно, — это может указывать на избыток стабилизаторов и других компонентов.

Еще один важный показатель — сухой обезжиренный молочный остаток (СОМО). Он влияет на способность мороженого взбиваться и таять, на его консистенцию и структуру.