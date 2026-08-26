В Роскачестве посоветовали не оставлять на даче зимой масло и консервы

В неотапливаемой даче зимой могут испортиться продукты, электроника и средства гигиены. В Роскачестве посоветовали забрать вещи, чувствительные к холоду и влажности, сообщает RT .

Специалисты предупредили, что особую опасность представляют жидкости и продукты с водой: напитки, растительное масло и консервы в жестяных банках. При замерзании тара может повредиться и потерять герметичность, что создает условия для развития микроорганизмов.

Крупы, муку и сахар не следует оставлять в негерметичной упаковке: в них могут завестись вредители. Консервацию со вздутыми крышками употреблять нельзя — это может указывать на активность бактерий, включая возбудителей ботулизма. Перезимовать могут только продукты в неповрежденной заводской герметичной упаковке без следов разморозки.

Также рекомендуется не оставлять электронику, бытовую технику, батареи и аккумуляторы: холод и влажность могут вывести их из строя, а элементы питания теряют емкость. Косметика и средства гигиены при замерзании меняют структуру и свойства.