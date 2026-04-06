В Роскачестве посоветовали хранить квитанции об оплате услуг ЖКХ минимум три года

В Роскачестве рекомендовали гражданам сохранять квитанции об оплате жилищно-коммунальных услуг в течение минимум трех лет. Об этом сообщил RT .

По словам специалистов, такой период исковой давности позволяет обратиться в суд в случае нарушения прав потребителей. В некоторых случаях срок хранения может быть увеличен.

Если квитанции приходят в электронном виде, а оплата производится онлайн, необходимо сохранять электронные чеки и делать скриншоты самих квитанций и чеков об оплате. Также рекомендуется распечатывать банковские чеки, если есть такая возможность.