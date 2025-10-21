В Роскачестве посоветовали брать для борща свеклу с темно-бордовой мякотью

Эксперты Роскачества поделились секретами выбора свеклы для приготовления разных блюд. Об этом сообщил Life.ru .

По словам специалистов, для насыщенного борща идеально подойдут корнеплоды с темно-бордовой, почти фиолетовой мякотью и четкими кольцами на срезе.

«[Такая свекла] плотная, слегка волокнистая, не разваривается и при этом отдает бульону свой яркий цвет», — пояснили в организации.

Для винегрета или селедки под шубой лучше выбирать удлиненные корнеплоды с однородной сладкой мякотью. Эти овощи быстрее варятся, легче натираются и не дают лишней влаги.