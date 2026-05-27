В «Роскачестве» поделились рекомендациями по выбору подходящего зонта и дождевика в период дождей

В российской столице начались дожди, и встал вопрос: что лучше защитит от непогоды — зонт или дождевик? Пресс-служба «Роскачества» поделилась рекомендациями по выбору подходящего варианта. Об этом написал Life.ru .

Выбор средства защиты от дождя зависит от прогноза погоды. Если ожидаются сильный ливень и ветер, лучше надеть дождевик. Для слабого дождя и безветренной погоды подойдет качественный зонт. Зонт — оптимальный выбор для коротких городских прогулок при умеренном ветре (до 5–7 м/с). Дождевик же обеспечивает полное укрытие тела и выдерживает порывы ветра, однако важно правильно выбрать материал.

При выборе зонта стоит обратить внимание на каркас: он должен быть стальным, а количество спиц — от 8 до 16. Чем больше спиц, тем устойчивее зонт. Лучше выбирать зонты с куполом из эпонжа или сатина с водоотталкивающей пропиткой. Наиболее надежны зонты-трости с устройством «антиветер», которое выворачивает купол наизнанку и предотвращает поломку спиц.

Дождевики из полиэтилена легко рвутся даже от незначительного зацепа. Более прочные и легкие варианты — дождевики из армированного ПВХ или полиуретана. Также хорошим выбором будут модели из нейлона или полиэстера с двухсторонней ПВХ-пропиткой. Качественные дождевики имеют плотные, желательно проваренные швы, не имеют резкого химического запаха и оснащены капюшоном с кулиской или резинкой по лицу.