В Роскачестве поделились рекомендациями по эксплуатации зонтов

Эксперт Роскачества Наталья Завьялова поделилась с радио Sputnik рекомендациями по эксплуатации зонтов. Она отметила, что нельзя опираться на зонт-«трость» во время прогулки, поскольку это может привести к его повреждению.

По словам эксперта, после дождя не следует сушить зонт открытым и поставленным на бок, так как это может вызвать деформацию. Мокрый зонт следует сложить, не фиксируя липучкой или кнопкой, и просушить, подвесив «вниз головой» или поставив трость в специальную подставку.

Завьялова также предостерегла от сушки зонтов на батарее или вблизи других источников тепла, так как это может привести к деформации ткани и появлению пятен. Если регулярно оставлять мокрый зонт непросушенным, особенно в полиэтиленовом пакете, детали могут начать заедать, и появится устойчивый неприятный запах.