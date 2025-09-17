В Роскачестве перечислили виды ответственности за порчу школьного имущества учениками

Директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков в беседе с RT разъяснил вопросы ответственности за порчу школьного имущества учениками.

Согласно федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» (п. 5 ч. 1 ст. 43), ученики должны бережно относиться к школьному имуществу. Порча может быть умышленной или случайной, исправимой или необратимой.

Эксперт пояснил, что в зависимости от обстоятельств могут применяться различные виды ответственности: административная (ст. 7.17 КоАП России) при умышленной порче на сумму до пяти тысяч рублей и уголовная (ст. 167 УК России) при ущербе свыше 5 тыс. рублей.

Школа вправе применять собственные меры воздействия, но административные и уголовные меры не применяются к младшим школьникам и детям с ограниченными возможностями здоровья.

Ответственность наступает с 14 или 16 лет, а если у подростка нет самостоятельного дохода, компенсировать ущерб обязаны родители. За детей до 14 лет всегда отвечают законные представители.