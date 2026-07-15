В Роскачестве отметили, что при выборе смородины важно обращать внимание на ее внешний вид

Фото: Семейная ферма «Цыпарк» в Истре - место для отдыха с детьми на природе / Медиасток.рф

Эксперты Роскачества поделились с RT рекомендациями по выбору качественной смородины и правильному ее хранению.

Специалисты отметили, что хорошая ягода должна быть сухой, упругой и без повреждений, а также не иметь потемнений, следов плесени и постороннего запаха.

При выборе смородины важно обращать внимание на ее внешний вид. Например, спелая черная смородина должна иметь насыщенно-черный цвет, а коричневатый оттенок указывает на незрелость. Красная смородина, как правило, более мягкая, поэтому ее лучше покупать в кистях, чтобы избежать повреждений.

Если вы выбираете упакованную смородину, то обращайте внимание на ягоды примерно одинакового размера и оттенка — это признак того, что вся партия принадлежит одному сорту и не подвергалась многократным перемещениям.

Эксперты подчеркнули, что смородину следует мыть непосредственно перед употреблением. В холодильнике при температуре +5 градусов чистая и тщательно высушенная ягода может сохранять свежесть в закрытой таре до двух недель. Для более длительного хранения подойдет заморозка: промытые, очищенные от хвостиков и просушенные плоды раскладывают по контейнерам и отправляют в морозильную камеру, где они могут храниться вплоть до следующего сезона.

Размораживать ягоды лучше в холодильной камере в течение 2—3 часов, а вот делать это при комнатной температуре не рекомендуется.