В Роскачестве отметили, что ответственность за ущерб от падения дерева несет собственник участка

Директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков объяснил RT , что ответственность за ущерб от падения дерева несет собственник участка, где росло дерево.

«Поэтому, если дерево с соседнего участка упало и повредило ваш дом или иные строения, по общему правилу отвечать будет сосед», — рассказал эксперт.

Однако в некоторых случаях сосед может быть освобожден от возмещения вреда, если докажет свою невиновность, например, в случае шторма или других чрезвычайных ситуаций.

Эксперт рекомендует сначала зафиксировать факт падения и повреждения: сделать фото- и видеосъемку, вызвать полицию и МЧС, получить оформленные документы и найти свидетелей. Затем нужно оценить ущерб, проведя независимую экспертизу.

«Обычно она составляется в письменной форме, к ней прилагаются копии полученных документов. Вручить можно как лично под подпись, так и направив почтой — заказным письмом с уведомлением о вручении», — подчеркнул Поздняков. Если сосед откажется возмещать ущерб, необходимо обращаться в суд.