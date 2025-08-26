В Роскачестве отметили, что ответственность за ущерб от падения дерева несет собственник участка
Директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков объяснил RT, что ответственность за ущерб от падения дерева несет собственник участка, где росло дерево.
«Поэтому, если дерево с соседнего участка упало и повредило ваш дом или иные строения, по общему правилу отвечать будет сосед», — рассказал эксперт.
Однако в некоторых случаях сосед может быть освобожден от возмещения вреда, если докажет свою невиновность, например, в случае шторма или других чрезвычайных ситуаций.
Эксперт рекомендует сначала зафиксировать факт падения и повреждения: сделать фото- и видеосъемку, вызвать полицию и МЧС, получить оформленные документы и найти свидетелей. Затем нужно оценить ущерб, проведя независимую экспертизу.
«Обычно она составляется в письменной форме, к ней прилагаются копии полученных документов. Вручить можно как лично под подпись, так и направив почтой — заказным письмом с уведомлением о вручении», — подчеркнул Поздняков. Если сосед откажется возмещать ущерб, необходимо обращаться в суд.