В Роскачестве назвали признаки качественной колбасы

Качественную колбасу можно выбрать по маркировке, составу, внешнему виду и цене. Для классической «Докторской» основными ингредиентами должны быть говядина и свинина, сообщает URA.RU .

Эксперты Роскачества советуют искать на упаковке «Докторской» ГОСТ 23670-2019. В составе после свинины и говядины указывают воду, яйца или меланж, сухое молоко, соль, сахар и специи. Сои и мяса птицы в классической рецептуре нет. Срез должен быть розовым или светло-розовым, без серых пятен, пустот, хрящей и крупных жилок.

Нитрит натрия Е250 не считается признаком плохого продукта: он формирует цвет, вкус и аромат, а также препятствует развитию бактерий. В колбасе также могут быть аскорбиновая кислота Е300, аскорбат натрия Е301, фосфаты и другие разрешенные добавки. Слишком яркий розовый цвет и цена ниже стоимости мяса должны насторожить покупателя.

Для сырокопченой «Брауншвейгской» по ГОСТ Р 55456-2013 используют говядину, свинину, шпик, нитритную соль, сахар и пряности. Батон должен быть плотным, а шпик — равномерно распределенным и не выпадать при нарезке. В Роскачестве рекомендуют покупать целый батон в заводской упаковке, а колбасу употреблять умеренно, сочетая ее с овощами и цельнозерновым хлебом.