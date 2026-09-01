В Роскачестве назвали признаки качественного какао-порошка

Качественный какао-порошок не должен содержать сахар, ароматизаторы и шелуху какао-бобов. Специалисты Роскачества рекомендовали проверять состав, запах, помол и упаковку продукта, сообщает RT .

Эксперты отметили, что натуральный какао-порошок богат белками, пищевыми волокнами, минералами и антиоксидантами. В его составе также есть кофеин и теобромин, который улучшает кровообращение.

Покупателям посоветовали выбирать продукт, в составе которого указаны только «какао-порошок» или «порошок из какао-бобов». Сахар, эмульгаторы, имитаторы вкуса и какаовелла могут указывать на низкое качество сырья или фальсификат.

Натуральное какао сохраняет больше полезных веществ, но хуже растворяется и имеет легкую кислинку. Алкализованный порошок легче смешивается с жидкостью, отличается темным цветом и мягким вкусом, однако при обработке теряет часть свойств.

Порошок должен быть однородным, без комков и посторонних примесей, с насыщенным шоколадным ароматом. Оптимальной эксперты назвали жирность от 10 до 22%, а герметичную непрозрачную упаковку — лучшим вариантом для сохранения вкуса и запаха.

Какао следует хранить до двух лет в сухом темном месте при температуре около +18 градусов, не помещая в холодильник.