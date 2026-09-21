В Роскачестве назвали признаки испорченной патоки

Пищевую патоку не стоит покупать при сильном металлическом или неприятном запахе, а также при наличии плесени. Эксперты советуют выбирать продукт с минимальным составом без консервантов, сообщает NEWS.ru .

В Роскачестве рекомендовали искать на упаковке маркировку «патока пищевая», «меласса пищевая» или «для пищевого применения». Для тростникового продукта также могут использоваться обозначения «тростниковая» и blackstrap.

Качественная патока должна быть однородной и густой, с характерным карамельным запахом. Сильный металлический запах, плесень и другие неприятные запахи говорят о браке. Свекловичная и крахмальная патока нередко предназначена для кормового или технического использования и не подходит для еды.

Хранить продукт лучше в стеклянной или пищевой пластиковой таре, в прохладном и темном месте. После вскрытия патоку можно держать в холодильнике и использовать за 6–12 месяцев. При пузырьках и кислом запахе продукт следует выбросить.