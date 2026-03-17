В Роскачестве назвали гибридный график работы самым популярным в России

В России гибридный формат работы закрепился как наиболее востребованный, однако теперь он стал более строго регламентированным. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на департамент организационного развития Роскачества.

Эксперты отметили, что гибридный режим оказался компромиссным решением. Полный возврат сотрудников в офисы мог привести к потере ценных специалистов, особенно в дефицитных профессиях. В то же время полностью удаленная работа устраивает не всех руководителей из-за сложностей с контролем. Поэтому компании выбирают гибридную модель как оптимальный вариант, но усиливают контроль за присутствием персонала.

В ведомстве также подчеркнули, что сотрудники, работающие в офисе, получают преимущество в карьерном росте благодаря активному участию в неформальном общении и большей заметности для руководства.