В Роскачестве напомнили, что критерии читаемости номерных знаков закреплены в КоАП и зависят от времени суток

Регистрационные знаки — обязательный элемент большинства транспортных средств, включая автомобили и прицепы. Их устанавливают в определенных местах и должны быть легко читаемыми. В пресс-службе Роскачества напомнили, что критерии читаемости закреплены в КоАП России и зависят от времени суток, написал RT .

В темное время суток номерной знак считается нечитаемым, если на расстоянии 20 метров невозможно разобрать хотя бы одну букву или цифру на заднем номере автомобиля. В светлое время суток это правило распространяется и на передние номера.

За нарушение этих правил предусмотрена ответственность по части 1 статьи 12.2 КоАП России. Водителю может быть вынесено предупреждение или назначен штраф в размере 500 рублей. Однако если будет установлено, что номер скрывался умышленно, например, с использованием грязи или снега, наказание ужесточается согласно части 2 статьи 12.2 КоАП России. В этом случае штраф возрастает до пяти тысяч рублей, а также возможно лишение права управления транспортным средством на срок от одного до трех месяцев.