В Роскачестве дали советы по выбору и сушке зонтов

Специалист Роскачества рассказал NEWS.ru , как продлить срок службы зонта. По его словам, долговечность зависит не от цены, а от знания устройства и ухода.

Главное правило — сушить зонт в сложенном, но не свернутом виде. Подвешивать устройство нужно куполом вниз, вдали от источников тепла. Купол следует периодически мыть мягким шампунем под душем, а также очищать ручку, контактирующую с улицей. Самые ненадежные — ультралегкие телескопы с большим числом сложений. Прочнее всего зонты-трости с увеличенным количеством спиц и системой «антиветер».

Специалист добавил, что при правильной эксплуатации зонт может прослужить до 10 лет, а при небрежном обращении — меньше года. Покупать устройство, по его словам, лучше в проверенных магазинах, которые дорожат репутацией и дают гарантию на продукцию.