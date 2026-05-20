В Роскачестве дали рекомендации по выбору увлажнителя воздуха

Роскачество предоставило инструкцию по выбору увлажнителя воздуха для дома и офиса. Эксперты подчеркнули, что идеальная влажность в помещении должна быть около 50%. Если уровень влажности опускается ниже 40%, могут страдать кожа и слизистые оболочки, а при повышении выше 60% возрастает риск размножения плесени и пылевых клещей, написал Life.ru .

На рынке представлены три основных типа увлажнителей: традиционные, ультразвуковые и паровые. Традиционные работают по принципу холодного испарения, экономно расходуют электроэнергию и очищают воздух от пыли. Однако они требуют регулярной замены фильтров и отличаются невысокой производительностью. Ультразвуковые модели создают холодный пар с помощью специальной мембраны, а паровые работают по принципу кипячения.

Специалисты Роскачества рекомендуют ориентироваться на производительность испарения около 300–400 мл/ч. Также важно учитывать площадь помещения и высоту потолков. Для комнаты площадью около 20 квадратных метров обычно достаточно увлажнителя с баком объемом четыре-пять литров.

Эксперты подчеркнули, что увлажнитель требует регулярного ухода, чистки и замены фильтров. Перед покупкой стоит оценить, насколько удобно будет мыть прибор, заливать в него воду и управлять настройками. Если устройство планируется использовать ночью, важным параметром становится уровень шума — оптимальным считается показатель около 25 дБ.

Также рекомендуется обращать внимание на наличие встроенного гигрометра, который помогает контролировать влажность и автоматически отключает устройство при достижении заданного уровня. Однако встроенные датчики не всегда точно отражают влажность во всей комнате.