Росфинмониторинг не отслеживает автоматически все денежные переводы россиян, но может получить сведения об операциях подозрительных лиц по одному запросу в Национальную систему платежных карт. Об этом РИА «Новости» сообщил статс-секретарь — заместитель директора ведомства Герман Негляд.

С 1 сентября 2026 года служба получила право запрашивать у НСПК данные о любых операциях. Система обрабатывает внутренние платежи, обслуживает карты «Мир» и обеспечивает работу Системы быстрых платежей.

«Вместо того, чтобы запрашивать несколько банков, направить запрос в НСПК», — пояснил Негляд.

По его словам, такой механизм ускоряет поиск лиц, которые финансируют теракты или готовятся к этому. В подобных случаях, отметил представитель ведомства, счет может идти на часы.

При этом финансовая разведка запрашивает сведения по конкретным операциям, если получает повод для проверки. Например, когда специалисты выявили подозрительную цепочку переводов.