В «Росэнергоатоме» сообщили об отключении энергоблока Нововоронежской АЭС

Энергоблок № 7 Нововоронежской атомной электростанции отключили от сети. Об этом сообщила пресс-служба «Росэнергоатома».

Там отметили, что аппарат отключили 20 августа в 18:46 по московскому времени. Отключение произвели в безопасном режиме в соответствии с проектными алгоритмами.

«В настоящее время на НВ АЭС в работе находятся энергоблоки № 4, 5 и 6, несут нагрузку согласно диспетчерскому графику 2286 мегаватт. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет», — заявили на сайте компании.

Радиационный фон в районе расположения атомной электростанции составляет 0,08 микрозиверта в час, что соответствует значениям естественного природного фона.

