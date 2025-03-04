В «Росчайкофе» указали на невозможность долгосрочного прогноза цен на кофе

Генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия оценил вероятность сильного подорожания кофе в России. Долгосрочный прогноз цен невозможен из-за множества влияющих факторов, отметил эксперт в беседе с сайтом телеканала « Звезда ».

По словам специалиста, стоимость продукта может как вырасти, так и остаться на прежнем уровне. На цену влияют курс доллара, закупочная стоимость сырья и розничные наценки магазинов.

«Если увидим, что магазины продолжают наценивать тот же процент, как привыкли, зарабатывая на перепродаже кофе, если рубль вдруг развернется и начнет ослабляться, то и при таком высоком уровне цены, конечно, стоимость кофе увеличится», — отметил Чантурия.

Он также сообщил, что прогнозы экспертов не могут распространяться на весь рынок, поскольку он конкурентный, с большим количеством сильных игроков.