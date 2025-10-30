В Рязанской области осудили мужчину за кражу велосипеда, телефона и бензопилы у знакомого

В Ряжском районном суде вынесли приговор 40-летнему местному жителю. Он обвинялся в краже имущества у знакомого во время совместного распития спиртных напитков. Подсудимый украл велосипед, мобильный телефон и бензопилу, нанеся ущерб на 20 тысяч рублей, написал «ФедералПресс» .

Из материалов дела следует, что мужчины проводили время вместе и употребляли алкоголь. Когда потерпевший отвлекся, обвиняемый вынес из помещения ценные вещи. На следующий день владелец обнаружил пропажу и обратился в полицию. Правоохранители быстро установили местонахождение украденного — оно было найдено по месту жительства подсудимого.

В суде мужчина полностью признал свою вину. Его действия квалифицированы по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Суд назначил наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком.