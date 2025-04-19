В Рязани таксу забрали на передержку и отдали новым хозяевам

Baza: в Рязани девушка отдала собаку на передержку и никогда ее больше не видела

Жительница Рязани попросила друга присмотреть за ее таксой и теперь не может вернуть собаку домой. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

Летом 2024 года девушка обратилась к знакомому с просьбой взять животное на передержку: она собиралась переезжать с ребенком в Санкт-Петербург, и таксе по кличке Дарси нужен был временный приют.

Мужчина согласился и пообещал, что присмотрит за собакой, сколько потребуется. Сначала он исправно посылал подруге снимки девятилетнего питомца, но потом заявил, что Дарси теперь на даче у знакомых. Якобы так ей будет лучше.

Владелица собаки попыталась выяснить, почему приятель так поступил, и пыталась вернуть таксу. Знакомый постоянно менял тему разговора или игнорировал вопросы.

В октябре девушка решила найти Дарси самостоятельно и связалась с матерью друга. Та удивилась, что она вообще хочет забрать собаку. Хозяйке таксы заявили, будто она вместе с новыми владельцами в Белгороде и связаться с ними нельзя. Затем стало ясно, что и мужчина, и его родственница лгали и прекрасно знали, где находилась Дарси.

Жительница Рязани обратилась в полицию и в итоге выяснила, что таксу отдали некой женщине — знакомой матери ее приятеля. Она чипировала собаку и оформила документы на себя. Возможно, новую владелицу тоже обманули и сказали, что животное бросили. Вернуть Дарси она отказалась, а ее прежняя хозяйка обратилась к волонтерам и юристам.