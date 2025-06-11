В районе Москворечье-Сабурово проведут модернизацию очистных сооружений

В районе Москворечье-Сабурово в Москве стартовала подготовка к реконструкции очистных сооружений, которую анонсировала пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектуры). Об этом написала «Москва.ру» .

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская рассказала, что изменения в правила землепользования и застройки внесены для реализации проекта на территории в 0,4 гектара по адресу улица Борисовские Пруды, участки № 1б и № 1в. Площадь модернизируемого объекта достигнет 1000 квадратных метров. Его обновление необходимо для повышения надежности и эффективности системы водоочистки.

Москомархитектура пояснила, что правила землепользования и застройки — это свод нормативов, которые устанавливают допустимые виды использования земельных участков и требования к проектированию и строительству объектов.

Работы по реконструкции позволят обеспечить стабильную работу инфраструктуры и улучшить качество очистки воды. Это станет значительным шагом в развитии экологической инфраструктуры столицы.