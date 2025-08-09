В Пушкине пройдет международная велогонка «GRAN Fondo»

Сотни любителей и профессионалов велоспорта соберутся в Пушкине, чтобы принять участие в международной шоссейной гонке «GRAN Fondo». Маршрут проложен вокруг Александровского парка и далее по Петербургскому и Усть-Славянскому шоссе, написал телеканал «Санкт-Петербург».
Серия гонок «GRAN Fondo» проводится во многих странах мира. В России соревнования уже прошли в Подмосковье, Ленинградской области и Туле. Организаторы ожидают более 800 участников, которых разделят на группы по уровню подготовки. В программе — три дистанции: 22, 45 и 87 километров.
Многократный победитель международных соревнований по велоспорту Алексей Щебелин подчеркнул: «Организаторы большое внимание уделяют безопасности, будет перекрыта трасса, что позволит спортсменам спокойно проехать свои дистанции».
