В профсоюзе «Учитель» не поддержали идею о введении рекомендаций для оценки контента учителей в соцсетях

Посты педагогов в социальных сетях не связаны с их профессиональной деятельностью, поэтому их не стоит регулировать на законодательном уровне. Такое мнение в беседе с ИА НСН озвучил член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков.
Ранее член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова предложила ввести новые рекомендации для оценки контента учителей в соцсетях. Также она призвала временно запретить увольнение педагогов за публикации без проведения экспертизы.
Однако Казаков считает, что такие вопросы должны решаться исходя из общепринятых норм морали, а не через закон.
«Жизнь вне стен школы не должна оказывать никакого влияния на его работу. Этот вопрос должен регулироваться внутренней моралью и социальными нормами общества, но точно не в правовом поле», — считает собеседник.
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